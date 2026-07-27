بري غير متفائل!
-
27 July 2026
-
18 mins ago
-
-
source: الأخبار
-
جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بالثوابت اللبنانية، مؤكداً أن الأولوية المطلقة تبقى لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، نافياً أي تبدّل في موقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل.
وفي تقييمه للمسار السياسي الحالي الذي يقوده عون، كرر بري أنه لا يبدي تفاؤلاً بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، معتبراً أن «ما يجري في سياق المناطق التجريبية يؤكد مخاوفنا». وأوضح أن أي مواقف صدرت عنه، جرى تفسيرها على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم، مرتبطة حصراً بأولوية تحقيق الهدف الأساسي الذي يطالب به منذ اليوم الأول، والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم. أما ما عدا ذلك، فلا يعني أي تبدل في موقفه المبدئي الرافض لتحويل هذه المرحلة إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع إسرائيل أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها مراراً.
-
Just in
-
08 :11
الذهب يرتفع مجدداً! تتمة
-
07 :56
قبيل جلسة روما: الجيش يبرئ ذمته.. وإسرائيل تتمرّد (المدن) تتمة
-
07 :53
التلفزيون الإيراني: ممر الملاحة الآمن في مضيق هرمز هو المحدد مسبقا أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان
-
07 :48
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "ترسانتنا النووية لا رجعة عنها" (Skynews) تتمة
-
07 :40
التلفزيون الإيراني: تعرض سفينة لحادث وإعادة 5 سفن حاولت صباح اليوم المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن
-
07 :39
وسائل إعلام أميركية: قتيلان و5 إصابات في حادث إطلاق النار في منطقة سياتل سنتر بولاية واشنطن
-
-
Other stories
-
-
-
قبيل جلسة روما: الجيش يبرئ ذمته.. وإسرائيل تتمرّد
-
أسرار الصحف ليوم الإثنين 27 تمّوز 2026
-
الجيش اللبناني يحذّر من عرقلة «اتفاق الإطار»... وزوطر الغربية تختصر معاناة العودة
-
الأخبار: 60% من النازحين عادوا إلى مناطقهم: «صامدون» في اليوم التالي للحرب... والدولة خارج المشهد
-
خطّ كركوك – طرابلس: هل نستغلّ الفرصة أم ندور حولها؟
-
لبنان لإحياء خط كركوك - طرابلس.. وسلام والزيدي لخفض التوترات في المنطقة
-
بري لـ"الأخبار": ما يهمّني وقف الحرب والانسحاب الكامل
-
إسرائيل تشكّك في قدرات الجيش: إعادة الانتشار تحتاج إلى سنوات
-
EXCLUSIVE
خاص - لماذا غاب "الحزب" عن احتفال تطويب البطريرك الحويّك؟
-
بالصورة: الجيش يكشف ماذا حصل في ذوق مصبح!
-
السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…"
-
تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة عيترون
-
الحرّ يعود... حتّى هذا التاريخ
-
ماذا كشف الشرع عن لبنان؟
-
الراعي: لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى استلهام الرؤية الوطنية الجامعة
-
إضراب في مدارس السوق؟
-
سلام يصل العراق على رأس وفد وزاريّ
-
بالفيديو: حادث سير "مروّع" على الطريق الدولي قبل شكا
-
ماذا يحصل في حورتعلا؟
-
طرابلسي يحذّر: نقف على خطّ الزلازل!
-
-
Just in
-
08 :11
الذهب يرتفع مجدداً! تتمة
-
07 :56
قبيل جلسة روما: الجيش يبرئ ذمته.. وإسرائيل تتمرّد (المدن) تتمة
-
07 :53
التلفزيون الإيراني: ممر الملاحة الآمن في مضيق هرمز هو المحدد مسبقا أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان
-
07 :48
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "ترسانتنا النووية لا رجعة عنها" (Skynews) تتمة
-
07 :40
التلفزيون الإيراني: تعرض سفينة لحادث وإعادة 5 سفن حاولت صباح اليوم المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن
-
07 :39
وسائل إعلام أميركية: قتيلان و5 إصابات في حادث إطلاق النار في منطقة سياتل سنتر بولاية واشنطن
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الذهب يرتفع مجدداً!
-
-
27 July 2026
-
قبيل جلسة روما: الجيش يبرئ ذمته.. وإسرائيل تتمرّد
-
-
-
27 July 2026
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: "ترسانتنا النووية لا رجعة عنها"
-
-
-
27 July 2026
-
أسرار الصحف ليوم الإثنين 27 تمّوز 2026
-
-
-
27 July 2026
-
الجيش اللبناني يحذّر من عرقلة «اتفاق الإطار»... وزوطر الغربية تختصر معاناة العودة
-
-
-
27 July 2026
-
رهان على المحادثات الإيرانية - العمانية: هدنة غير معلَنة بين واشنطن وطهران
-
-
-
27 July 2026
-
الأخبار: 60% من النازحين عادوا إلى مناطقهم: «صامدون» في اليوم التالي للحرب... والدولة خارج المشهد
-
-
-
27 July 2026
-
خطّ كركوك – طرابلس: هل نستغلّ الفرصة أم ندور حولها؟
-
-
-
27 July 2026
-
لبنان لإحياء خط كركوك - طرابلس.. وسلام والزيدي لخفض التوترات في المنطقة
-
-
-
27 July 2026
-
بري لـ"الأخبار": ما يهمّني وقف الحرب والانسحاب الكامل
-
-
-
27 July 2026