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Tayyar Article

التلفزيون الإيراني: ممر الملاحة الآمن في مضيق هرمز هو المحدد مسبقا أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان

  • 27 July 2026
  • 23 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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