أسرار الصحف ليوم الإثنين 27 تمّوز 2026
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الجمهورية
بدأت جهات حزبية إعداد خطاب سياسي جديد، يميّز بين الاعتراض على بعض بنود صيغة الإطار ورفض مبدأ التفاوض، بعدما تبين لها أن المزاج الشعبي يميل إلى إنهاء الحرب.
ردّت مسؤولة أممية، خلال جلسة مع خبراء، على سؤال حول المساعدات للبنان، بأنّ المسؤولين اللبنانيين يستمرون بطلب هذه المساعدات وتنويع الحاجات وكأنّ لبنان فقير مثل شعوب ودول الجوار، لكن بعد نهاية الاجتماعات يستضيفون الزوار السياسيين الأجانب في أفخم المطاعم والأوتيلات وبفواتير لا يحلمون بها في دولهم.
طلبت جهة سياسية عدم تحويل الانتشار العسكري جنوباً إلى مادة للاستثمار الحزبي.
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اللواء
وصف قطب سياسي كلام الرئيس الأميركي عن إستعداده للحوار مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك، بأنه تأكيد على إستعداد واشنطن على التعامل مع كل الأطراف اللبنانية ولكن من خلال الدولة فقط!
تبين أن عائدات ضريبة البنزين تقدر بحدود ٤٠٠ مليون دولار فقط، وأن المطلوب لتأمين دفع ستة أضعاف الرواتب الحالية ال يقل عن ٦٠٠ مليون دولار، مع إستمرار العجز عن تأمين الأموال الضرورية للكهرباء والنفايات!
تخشى أوساط نيابية شمالية من تعثُّر ورشة الإنشاءات في مطار القليعات إلى تأجيل إطلاق حركة السفر إلى مطلع العام االمقبل!
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