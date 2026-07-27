لبنان لإحياء خط كركوك - طرابلس.. وسلام والزيدي لخفض التوترات في المنطقة
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27 July 2026
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20 mins ago
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source: اللواء
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جاء في "اللواء":
لعلّ الأبرز في الاتصالات اللبنانية - العربية، زيارة الرئيس نواف سلام إلى بغداد، حيث التقى على رأس وفد وزاري رئيس الجمهورية نزار اميدي، ورئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، وتناول البحث التعاون اللبناني العراقي في كل المجالات لاسيما على صعيد اقتصادي وامكانية استمرار الدعم العراقي للبنان بالفيول لزوم معامل انتاج الكهرباء.
وتهدف زيارة الرئيس سلام الى إحياء خط أنابيب كركوك - طرابلس النفطي عبر بانياس السورية، مما يؤدي حكماً الى تشغيل منشآت طرابلس.
وأكد الرئيس سلام أن لبنان يتطلع الى شراكة كاملة مع العراق في المشاريع الإقليمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي: أن «الرئيسين عقدا لقاء ثنائياً أعقبه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك» .
واجتمع الوفد الوزاري اللبناني برئاسة سلام مع نظرائهم العراقيين برئاسة الزيدي للبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وناقشت المباحثات سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، إلى جانب التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين العراق ولبنان بما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، وفق بيان صادر عن مكتب الزيدي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المباحثات شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما جرى خلالها التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني».
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على «عمق العلاقة بين العراق ولبنان، والحرص على تطويرها، وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية، وشدد على «التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات» .
وأكد الزيدي خلال الجلسة، «عمق العلاقات التي تجمع البلدين وحرص بغداد على تطويرها، مشدداً على أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية. كما شدد الجانبان على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات.»
وقال سلام في منصة «اكس»: سررت كثيراً، والوفد الحكومي المُرافق، بزيارة بلاد الرافدين واللقاء في بغداد بفخامة الرئيس نزار آميدي، ودولة الرئيس علي الزيدي. وقد شددت خلال المباحثات، على أنّ لبنان ماضٍ بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، في مختلف القطاعات، ولا سيّما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحوّلات الراهنة. فالتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكّل ركيزةً أساسيةً للقوّة والاستقرار والازدهار المشترك، خصوصاً إذا قام على رؤية تحقّق المنافع المتبادلة. واكدت أنّ لبنان يتطلّع إلى أن يكون شريكاً فاعلاً مع العراق في صياغة هذه المشاريع الإقليميّة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويدعم مسارات التنمية والنمو المستدام في بلدينا الشقيقين».
وقال الرئيس سلام سررت كثيراً والوفد المرافق بزيارة بلاد الرافدين واللقاء في بغداد بفخامة الرئيس نزار آميدي ودولة الرئيس علي الزيدي».
وقال الزيدي: حريصون على تطور العلاقات مع لبنان، ونعمل مع لبنان تدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات،
وضم الوفد اللبناني، الوزراء ياسين جابر (المال) وجو صدي (الطاقة والمياه) وشارل الحاج (الاتصالات) واللواء حسن شقير (المدير العام للامن العام).
وكان الرئيس سلام وصل الى بغداد على رأس الوفد المرافق، واستقبله وزير المالية العراقي فالح ساري، وجرت مراسيم الاستقبال الرسمي.
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