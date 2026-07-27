weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول في بيان نشره التلفزيون الإيراني إن انسحاب إسرائيل من لبنان هو شرط أساسي لأي اتفاق بشأن إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة

  • 27 July 2026
  • 46 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in