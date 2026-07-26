خاص - لماذا غاب "الحزب" عن احتفال تطويب البطريرك الحويّك؟
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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رغم الحضور الرسمي والسياسي الواسع في تطويب البطريرك الحويك، برز غياب حزب الله عن المناسبة، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية. وبحسب مصادر معنية في الحزب، فإن المسؤولين عن ملف العلاقات مع القيادات المسيحية، وكذلك عدد من النواب، لم يتلقوا أي دعوة رسمية للمشاركة في الاحتفال، وهو ما اعتُبر السبب المباشر لعدم الحضور.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر أثار استغراباً داخل الحزب، ولا سيما أن الحزب اعتاد المشاركة في مناسبات وطنية ودينية ذات طابع جامع عندما يتلقى دعوات رسمية، معتبرة أن عدم توجيه الدعوة يطرح علامات استفهام حول آلية توجيه الدعوات في مناسبة حملت أبعاداً وطنية إلى جانب بعدها الكنسي.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من الجهة المنظمة بشأن معايير توجيه الدعوات أو أسباب عدم توجيه دعوة إلى ممثلي حزب الله.
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