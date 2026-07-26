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كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولس لـ "وهلق شو": زيارة الرئيس عون إلى واشنطن كانت تاريخية وأجواء اللقاء مع الرئيس ترامب كانت إيجابية جدًا
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26 July 2026
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29 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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21 :18
الشرطة الألمانية تعلن مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين، في هجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة قرابة ثلاثين شخصاً السبت
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20 :40
القناة 13 الإسرائيلية: أخبر نتنياهو مجلس الوزراء بأن الأميركيين طلبوا منه سلسلة انسحابات من لبنان وغزة وسوريا، لكنه سيرفض هذا الأمر
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المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة: وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الصهيوني شرطا أول لمذكرة التفاهم مع أميركا
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20 :22
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مصادر دبلوماسية للجديد: العين على تلة "علي الطاهر " التي لم ينته منها العدو الاسرائيلي ومنها قد يفتح الباب على إمكانية مواجهة جديدة من المسافة صفر
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20 :03
أكسيوس عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها أقصى حدود فعاليتها
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