Tayyar Article
رئاسة الجمهورية: عون أطلع ماكرون خلال اتصال على نتائج زيارته إلى واشنطن وبحثا تطورات لبنان وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومواكبة مرحلة ما بعد اليونيفيل
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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18 :14
مسيرة ذخائر الطوباوي الحويّك تتوجه من مسقط رأسه حلتا إلى كفرحي
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18 :12
"سي.بي.إس نيوز" عن مصادر: تعليق القصف الأميركي لإيران بسبب توجه مسؤولين عمانيين إلى طهران يوم الجمعة لإجراء محادثات
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نتنياهو: إذا هاجمتنا إيران مباشرة أو عبر وكلائها فردنا سيكون حازما للغاية
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17 :41
نتنياهو لفوكس نيوز:
- سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها
- مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة
- الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي
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17 :20
سلام:
- نتطلع لأن يكون لبنان شريكا فاعلا مع العراق في صياغة المشاريع الإقليمية
- التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكّل ركيزة أساسية للقوة والاستقرار والازدهار المشترك
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17 :19
السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…" تتمة
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Just in
-
18 :14
مسيرة ذخائر الطوباوي الحويّك تتوجه من مسقط رأسه حلتا إلى كفرحي
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18 :12
"سي.بي.إس نيوز" عن مصادر: تعليق القصف الأميركي لإيران بسبب توجه مسؤولين عمانيين إلى طهران يوم الجمعة لإجراء محادثات
-
18 :05
نتنياهو: إذا هاجمتنا إيران مباشرة أو عبر وكلائها فردنا سيكون حازما للغاية
-
17 :41
نتنياهو لفوكس نيوز:
- سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها
- مجرد طرح اتفاق لبنان تقدم كبير فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة
- الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي
-
17 :20
سلام:
- نتطلع لأن يكون لبنان شريكا فاعلا مع العراق في صياغة المشاريع الإقليمية
- التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكّل ركيزة أساسية للقوة والاستقرار والازدهار المشترك
-
17 :19
السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…" تتمة
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-
السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…"
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-
26 July 2026
-
تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة عيترون
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-
26 July 2026
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الحرّ يعود... حتّى هذا التاريخ
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26 July 2026
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تعليق خطط التصعيد ضدّ إيران؟
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26 July 2026
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ماذا كشف الشرع عن لبنان؟
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26 July 2026
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الراعي: لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى استلهام الرؤية الوطنية الجامعة
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26 July 2026
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إضراب في مدارس السوق؟
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26 July 2026
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سلام يصل العراق على رأس وفد وزاريّ
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26 July 2026
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بالفيديو: حادث سير "مروّع" على الطريق الدولي قبل شكا
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26 July 2026
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ماذا يحصل في حورتعلا؟
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26 July 2026