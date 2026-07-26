السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…"
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :
" قيل لي أنّ مهرّجاً إعلامياً على محطة الMTV، إتّهم في نهاية حلقته الأخيرة أحد "عملائنا" السابقين في المخابرات، بأنًه شوّش عليه لدى الوزير وليد جنبلاط، بعدما إستضاف أحد السياسيين الدروز الذي أساء كثيراً إلى جنبلاط في تلك الحلقة…
ولذلك،
وليس من باب الرد على هذا المهرّج، الذي كان هو نفسه أحد المهرجين الدائمين في الولائم التي كانت تقام على شرف رستم غزالي رغم تظاهره بالوطنية،
فإنّ الوزير جنبلاط يعرف اكثر من غيره حقد هذا المهرّج عليه وخلفياته ودوافعه المعروفة منذ التسعينات وفساده المالي والشخصي مع رياض سلامة ومحمد الحوت وغيرهما،
بحيث انه يكفي قراءة وثائق ويكيليكس لترى فيها كيف أنّ جنبلاط كان يشكو للسفير الاميركي جيفري فيلتمان من أنّ ذلك المهرج كان يستضيف خصوم ١٤ آذار لقاء ساعة ثمينة من هذا وحفنة دولارات من ذاك، منذ أن كان يومها مهرّجاً على محطة LBC…
ولذلك،
لا يمكن لمن كان مهرّجاً مثل هذا، أن يخدع سياسياً محنّكاً كجنبلاط، وأن يمحو بكلمتين حجم الإساءات التي طاولته في تلك الحلقة، والتي نعرف أنها لم تكن من إيعازات أنطون الصحناوي بقدر ما جاءت من خلفيات المهرّج الدنيئة ومصالحه المادية كما سيظهر لاحقاً…
وللتذكير في هذا الزمن الرديء:
مَن يتشاطر ويلعب مع الكبار ينتهي مدعوساً تحت أرجلهم،
ومن يستخف بكرامات الناس لا يسْلَم من أذاهم،
ومن يلعب بنار الفتنة يحترق بها،
ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…"
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