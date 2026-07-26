Tayyar Article
البابا لاوون الرابع عشر: لترافق شفاعة الطوباوي الجديد البطريرك الحويّك المؤمنين الموارنة في كلّ أنحاء العالم دائمًا ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدًا على قلبي
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :31
أمين عام جامعة الدول العربية: على ترمب كبح الطموحات الإسرائيلية الساعية لافشال مشروع السلام
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16 :26
مصدر إيراني كبير لرويترز:
- هناك "شكوك أكثر من التفاؤل" عقب توقف ترامب عن مهاجمة ايران
- سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات
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16 :20
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لـ«فوكس نيوز»: الرئيس دونالد ترامب يمنح المسار الدبلوماسي مع إيران فرصة
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15 :52
وكالة "فارس": إيران حذرت السفن التي تنحرف عن المسار الذي حدّدته بتحمّل العواقب وناقلة النفط التي فُجرت بلغم بحري بهرمز انحرفت عن المسار الذي حددته
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15 :51
تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة عيترون
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15 :31
وكالة "مهر" الإيرانية عن مصدر: انفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
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Just in
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16 :31
أمين عام جامعة الدول العربية: على ترمب كبح الطموحات الإسرائيلية الساعية لافشال مشروع السلام
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16 :26
مصدر إيراني كبير لرويترز:
- هناك "شكوك أكثر من التفاؤل" عقب توقف ترامب عن مهاجمة ايران
- سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات
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16 :20
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة لـ«فوكس نيوز»: الرئيس دونالد ترامب يمنح المسار الدبلوماسي مع إيران فرصة
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15 :52
وكالة "فارس": إيران حذرت السفن التي تنحرف عن المسار الذي حدّدته بتحمّل العواقب وناقلة النفط التي فُجرت بلغم بحري بهرمز انحرفت عن المسار الذي حددته
-
15 :51
تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة عيترون
-
15 :31
وكالة "مهر" الإيرانية عن مصدر: انفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
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تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة عيترون
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26 July 2026
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الراعي: لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى استلهام الرؤية الوطنية الجامعة
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26 July 2026
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إضراب في مدارس السوق؟
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26 July 2026
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سلام يصل العراق على رأس وفد وزاريّ
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26 July 2026
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بالفيديو: حادث سير "مروّع" على الطريق الدولي قبل شكا
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26 July 2026
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ماذا يحصل في حورتعلا؟
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26 July 2026
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طرابلسي يحذّر: نقف على خطّ الزلازل!
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26 July 2026