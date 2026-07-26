توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

• الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان مع بعض التقلبات المحلية فترة قبل الظهر ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدرجيا بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها خاصة على الجبال وفي الداخل ويبقى تأثيرها حتى نهاية الاسبوع المقبل.

• الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد في الفترة الصباحية يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود حيث تكون دون معدلاتها، كما تنشط الرياح أحيانا شمال شرق البلاد.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

• الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.

• الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

• الانقشاع: متوسط

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

• حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 29°م.

• الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

• ساعة شروق الشمس: 05:44 ساعة غروب الشمس: 19:44