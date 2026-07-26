Tayyar Article
البابا لاون الرابع عشر: البطريرك الحويك كان مرجعًا نيرًا على الصعيد الكنسي والاجتماعي والسياسي
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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14 :52
غوتيريش: سوريا أمام فرصة سانحة لمستقبل أكثر استقرارًا للجميع
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14 :40
الحرّ يعود... حتّى هذا التاريخ تتمة
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14 :36
محافظ غيلان في شمال إيران: العدوّ استهدف قبل أيّام سفينة تجارية في بحر قزوين خلال وجودها في مرسى نهر الفولغا ما أدّى إلى مقتل بحّار وإصابة 3 أشخاص بجروح
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14 :34
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سياستنا في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية
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26 July 2026
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الراعي: لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى استلهام الرؤية الوطنية الجامعة
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26 July 2026
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إضراب في مدارس السوق؟
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26 July 2026
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سلام يصل العراق على رأس وفد وزاريّ
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26 July 2026
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26 July 2026
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ماذا يحصل في حورتعلا؟
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26 July 2026
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طرابلسي يحذّر: نقف على خطّ الزلازل!
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26 July 2026
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"أجواء من التوتر والترقب"... ماذا يحصل في الجنوب!
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