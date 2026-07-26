قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنّه "نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولًا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان."



وكشف الشرع في حديث لـ"الجزيرة" أنّ "الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيًا ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة"، مؤكّدًا أنّ "أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا."



وأوضح الشرع أنّه "لا نعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان ونتجنب الصدام مع إسرائيل ولا مصلحة لنا في ذلك."

وصرّح قائلًا إنّه "يعمل للوصول إلى اتفاق أمنيّ مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول."