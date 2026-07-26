Tayyar Article
أحمد الشرع لـ"الجزيرة":
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26 July 2026
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55 mins ago
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source: tayyar.org
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13 :44
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Just in
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13 :44
"الحدث": واشنطن وطهران سلّمتا ردّهما على المقترح الباكستاني-القطري لاستئناف المفاوضات
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13 :25
تعليق خطط التصعيد ضدّ إيران؟ تتمة
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13 :13
نتنياهو:
- سأُتابع مع ترامب الوضع في إيران
- روبيو أكّد لي أنّ أميركا ستتحرك بحزم ضد المحكمة الجنائية الدولية
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13 :12
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26 July 2026
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ماذا يحصل في حورتعلا؟
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26 July 2026
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