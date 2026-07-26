إضراب في مدارس السوق؟
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أوضح رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين حيدر، في بيان، أن ما يُتداول بشأن الدعوة إلى الإضراب لا أساس له من الصحة، مؤكداً أنه "لم تتم الدعوة إلى أي إضراب كما يُشاع".
وأشار إلى أن "عدداً من مدارس تعليم السوق لا يزال في مرحلة استكمال التجهيزات اللوجستية"، لافتاً إلى أن هذه المدارس ستكون جاهزة خلال فترة قصيرة لاستقبال المواطنين بشكل طبيعي.
وأضاف أن "هناك، في المقابل، مدارس جاهزة بالكامل وقادرة على استقبال العدد المطلوب من المواطنين، وإخضاعهم للتدريب العملي والشفهي وفق الأطر القانونية المعتمدة".
وختم بالتأكيد على "التزامها الكامل بقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بتنظيم بدلات تعليم السوق في مدارس قيادة المركبات والآليات"، مشددةً على "حرصها على حسن تطبيق القرار بما يضمن مصلحة المواطنين والقطاع".
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