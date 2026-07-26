سلام يصل العراق على رأس وفد وزاريّ
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفدٍ وزاريّ يضمّ وزير المالية ياسين جابر،، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج، في مستهل زيارةٍ رسمية للعراق.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد وزير المالية العراقي فالح ساري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.
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