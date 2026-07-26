وقع حادث سير كبير على الطريق الدولي قبل شكا، وقد وصل الصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ للمكان، لنقل الجرحى.

ونشرت "اليازا" فيديو من مكان الحادث، شاهده.