أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة كبيرة من الجيش اللبناني تُداهم بلدة حورتعلا شرقي بعلبك، وتُقيم عددًا من الحواجز الظرفية والثابتة على مداخل البلدة الرئيسية، بحثًا عن مطلقي النار من أسلحة حربية يوم أمس.