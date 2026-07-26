طرابلسي يحذّر: نقف على خطّ الزلازل!
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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وصف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي المسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان اليوم بالصعب، آملا أن تتوصل المساعي الى انهاء الأزمة الراهنة.
ورأى في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أنّ طبول الحرب تُقرَع من جديد فالمفاوضات قائمة وإن كانت متعثرة أو تُجرى من تحت الطاولة بين إيران والولايات المتحدة كما أن التفاوض بين لبنان وإسرائيل قائم سواء ما يُروى منه وما لا يُروى، إذ هناك أمور معلنة وأخرى غير معلنة ونحن نقف على خط الزلازل ولسنا لاعبين أساسيين في صنع قراراتنا".
وشدد على الحاجة اليوم لورقة يلتفّ حولها جميع اللبنانيين، كاشفا عن أنّ التيار الوطني الحر في صدد استكمال مبادرته عبر التحرّك قريبا باتجاه عدد من الفاعليات السياسية، مؤكّدا رغبة التيار في أن يتوحد لبنان خلف رئيس الجمهورية.
وأعرب عن اعتقاده بأننا في لبنان وصلنا اليوم الى قناعة بأنه لا يجوز أن يستمر وجود دولة ضمن الدولة، نافياً كل ما يشاع حول أن هناك من يمتعض من تقدّم الجيش اللبناني في قرى الجنوب إذ لا يوجد مواطن لبناني لا يقف خلف الجيش.
وردّاً على سؤال حول أداء الحكومة، رأى طرابلسي أنّ هناك وزراء ممتازين وهناك وزراء هواة ومنظّرون وهذه الحكومة كان يمكن أن يكون أداؤها أفضل.
وعن ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، اعتبر طرابلسي أنّه من الواضح أنّ المشكلة تكمن في عدم توفّر المال اللازم من أجل اقرار الملف.
تربوياً، لفت طرابلسي الى أنّ القطاع التربوي لا يزال "ناشطًا وقويًا" رغم الانهيار الاقتصادي والمصرفي شبه الكامل الذي شهده البلد.
وفي ما يتعلق بأوضاع المدارس، أقرّ بوجود معاناة مالية وإدارية في إدارتها، مؤكدًا أنها تمر بظروف صعبة، لكنه رأى أن تطبيق أحكام القانون 515 بشفافية، وإشراك الأهالي في الاطلاع على الميزانيات وإقرار الموازنات بما يرضيهم ويقنعهم، كفيل بتجنب المشاكل.
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