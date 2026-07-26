Tayyar Article
الوكالة الوطنيّة: تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على مستوى منخفض
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26 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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"سي أن أن" عن مصدر في البنتاغون: خطط التصعيد العسكري ضدّ إيران معلقة حاليًا
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"أجواء من التوتر والترقب"... ماذا يحصل في الجنوب!
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