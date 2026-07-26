Tayyar Article
الجيش الإيراني يحذر بأن الحرب "ستتسع أكثر" إن واصلت واشنطن ضرباته
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26 July 2026
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16 mins ago
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source: tayyar.org
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التلفزيون السوري: قوات الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي
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سحب السلاح والتحقق الدولي: هل تخرج تركيا الصواريخ إلى إيران؟ (المدن) تتمة
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التلفزيون الإيراني: 6 سفن أجبرت في الساعات الـ24 الماضية على التوقف امتثالاً لتعليمات القوات المسلحة الإيرانية
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