بعد الإعلان عن استئناف الرحلات المباشرة بين لبنان وأميركا... هذا ما سيحصل في مطار بيروت!
-
26 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشف مصدر مطّلع للـ"الديار" عن سلسلة زيارات وتحركات أميركية مرتقبة تجاه لبنان، تبدأ بزيارة وفد تقني وأمني للاطلاع على جهوزية مطار رفيق الحريري الدولي ومستوى السلامة والأمن فيه، تمهيداً لتنفيذ الوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس جوزاف عون باستئناف رحلات شركات الطيران الأميركية والرحلات المباشرة بين البلدين. وأشار المصدر إلى تحضيرات يقودها السفير الأميركي ميشال عيسى، بالتعاون مع فريق لبناني، للإعداد لمؤتمر استثمار أميركي في لبنان، يُرجّح أن تستضيفه واشنطن، تنفيذاً لوعد أميركي بدعم الاستثمار. وفي الإطار الأمني، يُنتظر أن يزور لبنان قريباً الأدميرال الأميركي براد كوبر لمتابعة التطورات الميدانية مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتقييم انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، إلى جانب البحث في الخطوات المقبلة.
-
Just in
-
10 :30
الجيش الإيراني يحذر بأن الحرب "ستتسع أكثر" إن واصلت واشنطن ضرباته
-
10 :22
التلفزيون السوري: قوات الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي
-
09 :57
سحب السلاح والتحقق الدولي: هل تخرج تركيا الصواريخ إلى إيران؟ (المدن) تتمة
-
09 :51
التلفزيون الإيراني: 6 سفن أجبرت في الساعات الـ24 الماضية على التوقف امتثالاً لتعليمات القوات المسلحة الإيرانية
-
09 :34
كهرباء لبنان بالأرقام... عجز بـ190 مليون دولار والصيف مهدّد (المدن) تتمة
-
09 :09
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران
-
-
Other stories
-
-
-
في بيروت: أمطارٌ في عزّ تمّوز!.. شاهد الفيديو
-
بري يكشف ماذا قال له عون قبل سفره: لا أعارض المسار الحاليّ لكنني غير متفائل...
-
"الحزب" أمام إسناد إيران سياسياً دون مواجهة مع إسرائيل...
-
البطريرك ميناسيان: تطويب البطريرك الحويك نعمة كنسية ووطنية
-
الراعي في قداس إعلان تطويب البطريرك الحويك: هنيئاً للبنان الذي أهدى إلى الكنيسة والعالم هذه القامة الروحية والوطنية
-
فريد البستاني: تطويب البطريرك الحويّك حدث تاريخي للبنان
-
خلدون الشريف للصدي: أخطاء لا يجوز أن تصدر عن وزير يتولى هذا الملف!
-
محامٍ يكشف عن تجهز إسرائيل لعملية جرف آلاف المقابر!
-
أرسلان مهنئاً بتطويب البطريرك الحويك: عسى أن يكون لحظة خلاصٍ لوطننا الحبيب
-
طرابلسي: "نزداد تمسّكاً برؤية البطريرك الحويك للبنان الكبير"
-
ندى البستاني: اليوم يُطوَّب مؤسّس لبنان الكبير..
-
EXCLUSIVE
خاص - شهادات عن تجاوزات في مراكز إيواء النازحين في بيروت!
-
خبر سارّ للعسكريين المتقاعدين.. تطور بشأن المساعدات المدرسية والرواتب
-
الرئيس عون في ذكرى تطويب البطريك الحويك: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته
-
نجم كتيلي: تطويب الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن
-
جعجع: "أنا فشلت بس الحق ع جبران باسيل" - جوي جرجس
-
غادة شريم عطا عن الكهرباء: كفى المتاجرة بملف وعدتم بحله في شهور!
-
أزمة الكهرباء تابع- أصحاب المولدات الخاصة يدعون لاعتصام أمام وزارة الطاقة!
-
هل يصبح لبنان قصة نجاح أميركية؟
-
الرئيس ميشال عون عن تطويب البطريرك الحويّك: "لبنان الكبير" الذي كان وسيبقى "أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسَّم"!
-
-
Just in
-
10 :30
الجيش الإيراني يحذر بأن الحرب "ستتسع أكثر" إن واصلت واشنطن ضرباته
-
10 :22
التلفزيون السوري: قوات الجيش الإسرائيلي تطلق قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي
-
09 :57
سحب السلاح والتحقق الدولي: هل تخرج تركيا الصواريخ إلى إيران؟ (المدن) تتمة
-
09 :51
التلفزيون الإيراني: 6 سفن أجبرت في الساعات الـ24 الماضية على التوقف امتثالاً لتعليمات القوات المسلحة الإيرانية
-
09 :34
كهرباء لبنان بالأرقام... عجز بـ190 مليون دولار والصيف مهدّد (المدن) تتمة
-
09 :09
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
سحب السلاح والتحقق الدولي: هل تخرج تركيا الصواريخ إلى إيران؟
-
-
-
26 July 2026
-
كهرباء لبنان بالأرقام... عجز بـ190 مليون دولار والصيف مهدّد
-
-
-
26 July 2026
-
حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا.. وإجلاء مئات الآلاف!
-
-
-
26 July 2026
-
إسرائيل استعدّت لتوجيه ضربات ضدّ إيران فجر السبت... ولكن؟
-
-
26 July 2026
-
تقدّم في المحادثات بشأن هرمز!
-
-
26 July 2026
-
في بيروت: أمطارٌ في عزّ تمّوز!.. شاهد الفيديو
-
-
-
26 July 2026
-
بري يكشف ماذا قال له عون قبل سفره: لا أعارض المسار الحاليّ لكنني غير متفائل...
-
-
-
26 July 2026
-
"الحزب" أمام إسناد إيران سياسياً دون مواجهة مع إسرائيل...
-
-
-
26 July 2026
-
البطريرك ميناسيان: تطويب البطريرك الحويك نعمة كنسية ووطنية
-
-
-
25 July 2026
-
الراعي في قداس إعلان تطويب البطريرك الحويك: هنيئاً للبنان الذي أهدى إلى الكنيسة والعالم هذه القامة الروحية والوطنية
-
-
-
25 July 2026