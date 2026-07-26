كشف مصدر مطّلع للـعن سلسلة زيارات وتحركات أميركية مرتقبة تجاه لبنان، تبدأ بزيارة وفد تقني وأمني للاطلاع على جهوزية مطار رفيق الحريري الدولي ومستوى السلامة والأمن فيه، تمهيداً لتنفيذ الوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس جوزاف عون باستئناف رحلات شركات الطيران الأميركية والرحلات المباشرة بين البلدين. وأشار المصدر إلى تحضيرات يقودها السفير الأميركي ميشال عيسى، بالتعاون مع فريق لبناني، للإعداد لمؤتمر استثمار أميركي في لبنان، يُرجّح أن تستضيفه واشنطن، تنفيذاً لوعد أميركي بدعم الاستثمار. وفي الإطار الأمني، يُنتظر أن يزور لبنان قريباً الأدميرال الأميركي براد كوبر لمتابعة التطورات الميدانية مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتقييم انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، إلى جانب البحث في الخطوات المقبلة.