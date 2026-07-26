في بيروت: أمطارٌ في عزّ تمّوز!.. شاهد الفيديو
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26 July 2026
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33 mins ago
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source: tayyar.org
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تفاجئ اللبنانييون فجر اليوم الأحد، بتساقط الأمطار بغزارة في بيروت.
وقد سيطر منخفض جوّي طوفانيّ على تركيا، حيث كان من المتوقّع أن يؤثّر على لبنان بين مساء الأحد وفجر الإثنين بأمطار عابرة وانخفاض بدرجات الحرارة. (شاهد الفيديو المرفق)
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