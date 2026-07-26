تفاجئ اللبنانييون فجر اليوم الأحد، بتساقط الأمطار بغزارة في بيروت.

وقد سيطر منخفض جوّي طوفانيّ على تركيا، حيث كان من المتوقّع أن يؤثّر على لبنان بين مساء الأحد وفجر الإثنين بأمطار عابرة وانخفاض بدرجات الحرارة. (شاهد الفيديو المرفق)