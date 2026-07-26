زياد عيتاني - أساس ميديا

انتظره الخصوم والحاقدون على باب وزارة الخزانة الأميركيّة عند كلّ لائحة عقوبات تضمّ أسماءً لبنانيّة، فإذا به يطلّ من المكتب البيضاوي في واشنطن، في 21 تمّوز الجاري، على طريقة الأرنب الذي اعتاد أن يُخرجه من قبّعته، وهذه المرّة على لسان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب: “نبيه برّي رجل جيّد، وسينضمّ إلى المسار القائم عندما يرى التقدّم المحرَز”.



تلقّى الرئيس برّي، على طريقته، رسالة ترامب، فقال: “يبدو أنّ الرئيس ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيّين”. وعندما سأله “أساس” كيف قرأ كلام ترامب، قال: “كلامه جاء ردّاً على سؤال”. نقاطعه: “دولة الرئيس، ترامب قاطع كلام الرئيس عون ليقول ما قاله”، فترتسم ابتسامة على وجهه: “من تحبّه المملكة السعوديّة يحبّه العالم كلّه، ويبدو أنّ المملكة السعوديّة تحبّني أكثر من بعض اللبنانيّين”. ويضيف: “قلتها دوماً وما أزال، نحن في لبنان نحتاج إلى ضمانة ثلاثيّة تتألّف من المملكة العربيّة السعوديّة، الولايات المتّحدة الأميركيّة، وإيران”.

ماذا عن الأمير يزيد؟

يضيف: “علاقتي بالمملكة السعوديّة ثابتة، وطوال حياتي السياسيّة لم تصدر منّي كلمة مسيئة بحقّ المملكة، لأنّني مؤمن بمحبّتها للبنان وحرصها عليه، ومحوريّة دورها في تثبيت الاستقرار الوطنيّ”.

يتابع: “لقد أدّيت فريضة الحجّ ثلاث مرّات، والحمد لله. في كلّ مرّة كان الأخوة في المملكة السعوديّة حريصين على دعوتي وتكريمي والاهتمام بي. وفي الفترة الأخيرة، حصل تواصل مكثّف مع الإخوة في المملكة السعوديّة، بخاصّة مع الأمير يزيد بن فرحان، الذي أخبرني أنّهم يدعمون المسار الحاليّ ويحرصون على إنجاحه ومتابعته مع واشنطن”.

كيمياء خاصّة تربط الأمير يزيد بن فرحان والرئيس نبيه برّي الذي يصف الأوّل بأنّه “رجل ذكيّ جدّاً، كثير التمحيص إلى درجة المغالاة” (ضاحكاً).

الجالس على باب الدّولة

لا يهوى الرئيس نبيه برّي الجلوس على ضفّة النهر، وهو ليس بحارس للأحراج، بل انتدب نفسه، كما انتدبته الأيّام والظروف والأحداث، ليكون جالساً على كرسي عند باب الدولة، يحرسها ويرعاها، ليكون دوماً وأبداً الضامن لها وللعيش المشترك فيها.

على خلفيّة ذلك، يقول: “علاقتي بالرئيس جوزف عون ممتازة. نختلف على بعض وجهات النظر السياسيّة، لكنّنا على تواصل دائم. قبل سفره إلى واشنطن اتّصل بي قائلاً: “بماذا توصيني؟”، فقلت له: “أوصيك بأمرين: تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيليّ الشامل، وعودة الناس إلى قراهم ومنازلهم”. وعندما عاد من واشنطن اتّصلت به مهنّئاً بالسلامة، وسأزوره قريباً. وعلاقتي بالرئيس نوّاف سلام علاقة دائمة وملؤها المحبّة” (راسماً ابتسامة عريضة على وجهه).

لا يعارض الرئيس نبيه برّي المسار السياسيّ الحاليّ لرئيسَي الجمهوريّة والحكومة، لكنّه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابيّة حاسمة، ومكمن عدم تفاؤله هو الوقت. يقول: “ما يحصل في زوطر الغربيّة أكبر دليل على ذلك. فقد انتظر الناس أيّاماً حتّى تمكّنوا من الدخول المؤقّت إلى قراهم، والاعتداءات الإسرائيليّة ما تزال مستمرّة، فكم سنحتاج من الوقت لتحقيق الانسحاب الإسرائيليّ الكامل وعودة الجنوبيّين إلى أرضهم؟”.

تعكس مواقف الرئيس برّي، بمجملها، محاولة لرسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة، قائمة على تثبيت الاستقرار الداخليّ، إعادة تنظيم العلاقات مع دمشق، والحفاظ على الانفتاح على العواصم المؤثّرة في الملفّ اللبنانيّ، وفي مقدَّمها الرياض وواشنطن، من دون إغفال الدور الإيرانيّ.

هذا ما قلته للشّيبانيّ..

ينظر الرئيس نبيه برّي بأهميّة كبيرة إلى العلاقة بين السنّة والشيعة، ليس في لبنان وحسب، بل على امتداد العالمَين العربيّ والإسلاميّ. ويرى أنّ الخلاف بين السنّة والشيعة لا مبرّر له، فيقول: “لو قال كلّ السنّة إنّ الإمام عليّ أحقّ بالخلافة، فماذا سيستفيد الشيعة؟ ولو قال كلّ الشيعة إنّ أبا بكر أحقّ بالخلافة، فماذا سيستفيد السنّة؟ نحن محكومون بالتوافق في كلّ مكان وزمان”.

يضيف: “لقد قلتها سابقاً وأكرّرها: أنا شيعيّ الهويّة، سنّيّ الهوى، وعربيّ المنتهى”، ثمّ يكشف تفاصيل اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجيّة السوريّ أسعد الشيباني، مؤكّداً أنّ اللقاء لم يكن بروتوكوليّاً، بل اتّسم بصراحة كاملة وصدق منذ اللحظة الأولى. ويقول إنّه، على خلاف عادته، طلب أن يبدأ الحديث بنفسه قبل أن يتكلّم ضيفه، رغبةً منه في وضع مجموعة من الوقائع أمامه قبل الدخول في أيّ نقاش سياسيّ.

يوضح أنّه استعاد أمام الوزير السوريّ تجربته الطويلة مع القيادة السوريّة، مشيراً إلى أنّ علاقته بالرئيس الراحل حافظ الأسد امتدّت نحو خمسة وعشرين عاماً، وكانت، بحسب وصفه، علاقة ممتازة قائمة على الثقة والتواصل.

في المقابل، يؤكّد أنّ علاقته بالرئيس السابق بشّار الأسد اتّسمت بالتوتّر والبرودة لأكثر من اثني عشر عاماً لم يزُر فيها دمشق، موضحاً أنّ السبب الأساسيّ لذلك كان رفضه التورّط في الحرب السوريّة، فيقول: “أنا الشيعيّ الوحيد في العالم العربيّ الذي لم يتورّط في الحرب داخل سوريا، وهو موقف دفعت ثمنه على مستوى العلاقة السياسيّة مع دمشق آنذاك”.

نصائح إلى القيادة السّوريّة الجديدة

انطلاقاً من هذه التجربة، يقول برّي إنّه وجّه إلى الوزير الشيباني مجموعة نصائح اعتبرها ضروريّة لنجاح المرحلة الجديدة في سوريا:

1- ضرورة تجنّب الدخول في مواجهة مع أيّ مكوّن سوريّ، ولا سيما الطائفة العلويّة، داعياً إلى استيعابها وإشراكها في مؤسّسات الدولة، لأنّ بناء سوريا الجديدة، بحسب رأيه، لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو الانتقام، وعلى السوريّين ألّا يرتكبوا خطأ العراقيّين بعد سقوط صدّام.

2- المسيحيّون السوريّون خائفون، ويجب طمأنتهم وحماية وجودهم، لأنّهم يشكّلون جزءاً أساسيّاً من تاريخ سوريا ونسيجها الوطنيّ، والمسيحيّون في سوريا أكثر عدداً من المسيحيّين في لبنان، والحفاظ على التنوّع الدينيّ يشكّل عامل استقرار للدولة السوريّة.

3- المواطنون الشيعة في سوريا لا قلق عليهم، فالإدارة السوريّة الجديدة ستتعامل معهم بوصفهم مواطنين كاملي الحقوق، شأنهم شأن بقيّة أبناء الشعب السوريّ.

لم يقتصر حديث الرئيس برّي على الواقع الداخليّ السوريّ، بل انتقل إلى مستقبل العلاقة اللبنانيّة – السوريّة، واضعاً تصوّراً واضحاً لتنظيمها خلال المرحلة المقبلة.

العلاقات اللبنانية – السورية تأسيسية

يرى أنّ نجاح العلاقة بين البلدين يبدأ من معالجة ثلاث قضايا أساسيّة، تتمثّل في ضبط الحدود المشتركة ووضع حدّ لعمليّات التهريب، واستكمال ترسيم الحدود البرّيّة والبحريّة بما يمنع أيّ نزاعات مستقبليّة، إضافة إلى احترام كلّ من لبنان وسوريا سيادة الآخر وعدم تدخّل أحدهما في الشؤون الداخليّة للآخر.

يعتبر أنّ هذه الملفّات تمثّل المدخل الحقيقيّ لبناء علاقة مستقرّة وطبيعيّة بين البلدين، بعيداً من التجاذبات التي طبعت العقود الماضية.

يختم برّي حديثه مع الشيباني، وفق ما كشف، بالقول: “لبنان تحدّه الأراضي الفلسطينيّة جنوباً، والبحر غرباً، وسوريا شرقاً، وإذا لم تكن العلاقات اللبنانيّة – السوريّة في أفضل حالاتها، فسنقفز جميعاً إلى البحر ونغرق معاً”، في إشارة إلى الترابط الجغرافيّ والسياسيّ الذي يجعل استقرار البلدين مصلحة مشتركة.

الخارج من عين التينة لا بدّ أن يحمل صورة متكاملة عن مقاربة الرئيس برّي الشاملة، التي تقوم على إبقاء قنوات تواصل مع مختلف العواصم المؤثّرة، بالتوازي مع الدعوة إلى تنظيم العلاقات اللبنانيّة – السوريّة على أسس جديدة، وتعزيز الشراكة الداخليّة بين اللبنانيّين، باعتبار أنّ أيّ استقرار سياسيّ لن يكون قابلاً للحياة من دون توافق داخليّ، غطاء عربيّ، ومواكبة دوليّة، في مرحلة يصفها كثيرون بأنّها من أكثر المراحل حساسيّة في تاريخ لبنان.