Tayyar Article
التحكم المروري: تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠ لغاية الساعة ٧:٠٠ من تاريخ الغد
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25 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :48
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش والشاباك يحققان في سقوط مسيرة قرب منزل بن غفير بمستوطنة كريات 4 في الخليل
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22 :23
سموتريتش:
- قررنا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بـ3 أضعاف
- سنواصل بناء مزارع وبلدات استيطانية وسنستمر في محاربة أعدائنا وتعزيز أمننا
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22 :18
القناة 14 الإسرائيلية: بلاغ عن تحطم طائرة مسيّرة بالقرب من منزل الوزير إيتمار بن غفير ويجري التحقيق في ملابسات الحادث
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22 :12
تفجير إسرائيلي عنيف محيط كفرتبنيت
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البطريرك ميناسيان: تطويب البطريرك الحويك نعمة كنسية ووطنية تتمة
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22 :05
الخارجیة الإيرانية:
- من البديهي أن مسؤولية العواقب الناجمة عن مغامرات رئيس النظام الأوكراني تقع على عاتق ذلك النظام وداعميه
- ندين مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين فجر اليوم ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر
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Just in
-
22 :48
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش والشاباك يحققان في سقوط مسيرة قرب منزل بن غفير بمستوطنة كريات 4 في الخليل
-
22 :23
سموتريتش:
- قررنا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بـ3 أضعاف
- سنواصل بناء مزارع وبلدات استيطانية وسنستمر في محاربة أعدائنا وتعزيز أمننا
-
22 :18
القناة 14 الإسرائيلية: بلاغ عن تحطم طائرة مسيّرة بالقرب من منزل الوزير إيتمار بن غفير ويجري التحقيق في ملابسات الحادث
-
22 :12
تفجير إسرائيلي عنيف محيط كفرتبنيت
-
22 :12
البطريرك ميناسيان: تطويب البطريرك الحويك نعمة كنسية ووطنية تتمة
-
22 :05
الخارجیة الإيرانية:
- من البديهي أن مسؤولية العواقب الناجمة عن مغامرات رئيس النظام الأوكراني تقع على عاتق ذلك النظام وداعميه
- ندين مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين فجر اليوم ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر
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البطريرك ميناسيان: تطويب البطريرك الحويك نعمة كنسية ووطنية
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خلدون الشريف للصدي: أخطاء لا يجوز أن تصدر عن وزير يتولى هذا الملف!
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25 July 2026
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محامٍ يكشف عن تجهز إسرائيل لعملية جرف آلاف المقابر!
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-
25 July 2026
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أرسلان مهنئاً بتطويب البطريرك الحويك: عسى أن يكون لحظة خلاصٍ لوطننا الحبيب
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25 July 2026
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طرابلسي: "نزداد تمسّكاً برؤية البطريرك الحويك للبنان الكبير"
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