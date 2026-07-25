دوّن النائب فريد البستاتي علة صفحته على منصّة "X" :" إنّ تطويب البطريرك إلياس الحويّك خطوة تاريخية لمؤسس لبنان الكبير الذي جمع كل الطوائف تحت مظلّة العيش الواحد في إطار من الاحترام والمساواة، ولرجل دين استثنائي جمع بين التقوى والقيادة وحبّ الآخرين، وكانت أولى معجزاته مع شخص من غير طائفته.صحيح أنّ لبناننا الحبيب مرّ في عواصف ولحظات صدّعت بنيانه، لكن عناية البطريرك المؤسس كانت دائماً موجودة لرأب الصدع وإعادة اللحمة.إنّ تطويبه دليل جديد على أنّ للبنان حرّاساً قديسين يسهرون عليه، وبفضلهم سيأتي الخلاص.مبروك للبنان بجميع أبنائه."