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Tayyar Article

لا صحة لما يتم تداوله عن رشقة من لبنان وما شوهد هو قنابل دخانية وفسفورية استهدفت محيط كفرتبنيت

  • 25 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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