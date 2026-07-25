كتب الناشط السياسي خلدون الشريف:استمعت إلى وزير الطاقة جو صدي، في تقرير على قناة LBCI، يتحدث عن زيارته الرسمية إلى العراق غدًا وإمكان إعادة إحياء خط النفط، ففوجئت بأخطاء لا يجوز أن تصدر عن وزير يتولى هذا الملف.وأضاف: فقد خلط الوزير بين مرفأ طرابلس ومصبّ النفط في طرابلس، وهما منشأتان مختلفتان، كما قال إن خط طرابلس أُنشئ بعد خط بانياس، بينما الحقيقة التاريخية هي العكس: خط كركوك–طرابلس سبق خط بانياس بسنوات، ثم أُضيف فرع بانياس لاحقًا.والأدق أن خط النفط القادم من العراق كان يتفرع في سوريا إلى مسارين، أحدهما باتجاه طرابلس والآخر باتجاه بانياس؛ فلا طرابلس جاءت بعد بانياس، ولا الخط يمر ببانياس قبل أن يصل إلى طرابلس.وختم الشريف: معالي الوزير، كيف يغادر وزير في زيارة رسمية لمناقشة ملف بهذا الحجم، من دون أن يكون مُعدًّا إعدادًا كاملًا، ومُلمًّا بتاريخه ومساره ومنشآته؟ فهذه ليست تفاصيل هامشية، بل معلومات أساسية يفترض أن تُبنى عليها المفاوضات والسياسات والخيارات الاقتصادية.الله المستعان.