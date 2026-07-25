كتب المحامي والناشط السياسي حسن بزي محذراً: حضرة السيد رئيس الجمهوريةحضرة السيد رئيس مجلس النوابحضرة السيد رئيس مجلس الوزراءحضرة السيد ترامبحضرة السيد قاليبافحضرة جميع السادة الذين لكم الفضل وحده في وقف الغارات على الضاحيةوكشف بزي: نفيدكم بأن العدو الإسرائيلي بعد جرفه وترميده لبيوتنا في مدينة بنت جبيل اتخذه قراره بجرف مقابرها صباح الغد وهي تضم اكثر من 5000 قبر يرقد بها اجدادنا وأهلنا.وشكراً لكم...جميعاً.