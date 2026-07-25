Tayyar Article
البطريرك الراعي خلال قداس تطويب البطريرك الياس الحويّك في الديمان:
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25 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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20 :35
فريد البستاني: تطويب البطريرك الحويّك حدث تاريخي للبنان تتمة
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25 July 2026
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25 July 2026
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ندى البستاني: اليوم يُطوَّب مؤسّس لبنان الكبير..
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25 July 2026
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خاص - شهادات عن تجاوزات في مراكز إيواء النازحين في بيروت!
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25 July 2026
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