Tayyar Article
الدفاع المدني: انتشلت فرق البحث والإنقاذ بمؤازرة الجيش اللبناني جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض في بلدة زوطر الغربية خلال عمليّات نُفّذت على مدى يومَي أمس واليوم
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25 July 2026
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51 mins ago
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source: tayyar.org
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رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون يشاركان في القداس الاحتفاليّ لتطويب البطريرك الياس الحويك في الصرح البطريركيّ في الديمان
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