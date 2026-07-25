كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "عسى أن يكون تطويب البطريرك الياس الحويّك لحظةَ خلاصٍ لوطننا الحبيب، ولحظةَ إدراكٍ لدى المرجعيات السياسية والروحية لأهمية السِّلم الداخلي، والوحدة، والاستقرار، وضرورة صَون المؤسسة العسكرية والالتفاف حولها. هنيئاً للبنان!