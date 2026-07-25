كتب النائب إدغار طرابلسي عبر صفحته :" في وجه رياح التقسيم والتفتيت التي تضرب الشرق، نزداد تمسّكاً برؤية البطريرك الحويك للبنان الكبير.لم يطالب بكيان لفئة، بل أرسى دولة التنوع والشراكة.واليوم، أمام خطورة التجزئة والمعازل، إما أن نستسلم للتفتت، وإما أن نحمي لبنان موحداً على كامل ترابه."