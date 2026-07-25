طرابلسي: "نزداد تمسّكاً برؤية البطريرك الحويك للبنان الكبير"
-
25 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب إدغار طرابلسي عبر صفحته :" في وجه رياح التقسيم والتفتيت التي تضرب الشرق، نزداد تمسّكاً برؤية البطريرك الحويك للبنان الكبير.
لم يطالب بكيان لفئة، بل أرسى دولة التنوع والشراكة.
واليوم، أمام خطورة التجزئة والمعازل، إما أن نستسلم للتفتت، وإما أن نحمي لبنان موحداً على كامل ترابه."
-
Just in
-
18 :34
الدفاع المدني: انتشلت فرق البحث والإنقاذ بمؤازرة الجيش اللبناني جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض في بلدة زوطر الغربية خلال عمليّات نُفّذت على مدى يومَي أمس واليوم
-
18 :32
أرسلان مهنئاً بتطويب البطريرك الحويك: عسى أن يكون لحظة خلاصٍ لوطننا الحبيب تتمة
-
17 :52
قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة النبطية الفوقا
-
17 :40
"وول ستريت جورنال": صاروخ خيبر شكن يربك الأنظمة الأميركية وأصبح الآن أهم سلاح في ترسانة الصواريخ الإيرانية ولعب دورا محوريا في الهجمات الأخيرة على أهداف أميركية
-
17 :33
مصادر في مستشفيات غزة: 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ صباح اليوم
-
17 :11
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون يشاركان في القداس الاحتفاليّ لتطويب البطريرك الياس الحويك في الصرح البطريركيّ في الديمان
-
-
Other stories
-
-
-
ندى البستاني: اليوم يُطوَّب مؤسّس لبنان الكبير..
-
EXCLUSIVE
خاص - شهادات عن تجاوزات في مراكز إيواء النازحين في بيروت!
-
خبر سارّ للعسكريين المتقاعدين.. تطور بشأن المساعدات المدرسية والرواتب
-
الرئيس عون في ذكرى تطويب البطريك الحويك: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته
-
نجم كتيلي: تطويب الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن
-
جعجع: "أنا فشلت بس الحق ع جبران باسيل" - جوي جرجس
-
غادة شريم عطا عن الكهرباء: كفى المتاجرة بملف وعدتم بحله في شهور!
-
أزمة الكهرباء تابع- أصحاب المولدات الخاصة يدعون لاعتصام أمام وزارة الطاقة!
-
هل يصبح لبنان قصة نجاح أميركية؟
-
الرئيس ميشال عون عن تطويب البطريرك الحويّك: "لبنان الكبير" الذي كان وسيبقى "أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسَّم"!
-
أمطارٌ في تمّوز... استعدّوا!
-
رسالة الحويّك لموارنته: لبنان الكبير قَدَركم!
-
وديع عقل لصدي والقوات: هيدي نتيجة الكذب وبيع الأوهام للناس!
-
واشنطن وطهران على حافة المواجهة الكبرى؟
-
موسم الأعراس انتهى قبل أن يبدأ: خسـائر بمئات ملايين الدولارات
-
واشنطن تشدد شروطها على الشرع بعد رفضه التدخل في لبنان!
-
قبل الحويّك... رجالٌ مهّدوا للبنان الكبير
-
نقاشات واشنطن: اتفاق دفاعي يحصّن لبنان مقابل إسرائيل وإيران
-
هل تصعّد إسرائيل في لبنان؟
-
هل يزور برّي قصر بعبدا؟
-
-
Just in
-
18 :34
الدفاع المدني: انتشلت فرق البحث والإنقاذ بمؤازرة الجيش اللبناني جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض في بلدة زوطر الغربية خلال عمليّات نُفّذت على مدى يومَي أمس واليوم
-
18 :32
أرسلان مهنئاً بتطويب البطريرك الحويك: عسى أن يكون لحظة خلاصٍ لوطننا الحبيب تتمة
-
17 :52
قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة النبطية الفوقا
-
17 :40
"وول ستريت جورنال": صاروخ خيبر شكن يربك الأنظمة الأميركية وأصبح الآن أهم سلاح في ترسانة الصواريخ الإيرانية ولعب دورا محوريا في الهجمات الأخيرة على أهداف أميركية
-
17 :33
مصادر في مستشفيات غزة: 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ صباح اليوم
-
17 :11
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون يشاركان في القداس الاحتفاليّ لتطويب البطريرك الياس الحويك في الصرح البطريركيّ في الديمان
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أرسلان مهنئاً بتطويب البطريرك الحويك: عسى أن يكون لحظة خلاصٍ لوطننا الحبيب
-
-
-
25 July 2026
-
ضربة تم تأجيلها.. ماذا حدث وراء الكواليس؟
-
-
-
25 July 2026
-
ندى البستاني: اليوم يُطوَّب مؤسّس لبنان الكبير..
-
-
-
25 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - شهادات عن تجاوزات في مراكز إيواء النازحين في بيروت!
-
-
-
25 July 2026
-
خبر سارّ للعسكريين المتقاعدين.. تطور بشأن المساعدات المدرسية والرواتب
-
-
-
25 July 2026
-
بالفيديو - مشاهد "مروّعة"... اصطدام حافلتين وعدد كبير من القتلى والجرحى
-
-
25 July 2026
-
في رسالة مؤثرة.... وائل عراقجي يعلن الابتعاد عن كرة السّلة لأجل غير مسمى!
-
-
25 July 2026
-
الرئيس عون في ذكرى تطويب البطريك الحويك: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته
-
-
-
25 July 2026
-
نجم كتيلي: تطويب الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن
-
-
-
25 July 2026
-
جعجع: "أنا فشلت بس الحق ع جبران باسيل" - جوي جرجس
-
-
-
25 July 2026