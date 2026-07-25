ندى البستاني: اليوم يُطوَّب مؤسّس لبنان الكبير..
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25 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتبت النائب ندى البستاني عبر صفحتها الرسمية :" اليوم يُطوَّب مؤسّس #لبنان_الكبير.
#البطريرك_الحويك ما رسم حدود وبس، بنى إرادة شعب رفض يكون تابع لحدا.
لبنان الكبير ما تأسّس بالجغرافيا، تأسّس بالشراكة بين كل أبنائو ووحدة وطنية قبل ما تكون خريطة.
وبعد مرور السنين، وصيتو وحدة: كونوا أقوياء بالرجاء، واحموا بلدنا.
#لبنان بلد القدّيسين… الله يقدّسو ويحمي لبنان بشفاعتو."
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