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Tayyar Article

الرئيس جوزاف عون يلتقي البطريرك الراعي والسفير البابوي باولو بورجيا بحضور بطريرك سريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان قبيل بدء مراسم تطويب البطريرك الياس الحويك في الديمان

  • 25 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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