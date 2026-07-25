خاص - شهادات عن تجاوزات في مراكز إيواء النازحين في بيروت!
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25 July 2026
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28 mins ago
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source: tayyar.org
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اشتكى عدد كبير من النازحين الجنوبيين المقيمين في عدد من مدارس بيروت، التي تُستخدم كمراكز إيواء، من سوء المعاملة التي قالوا إنهم تعرضوا لها من قبل الجهات المشرفة على هذه المراكز، مؤكدين أن بعض هذه الممارسات وصل، بحسب شهاداتهم، إلى حد الاعتداء الجسدي.
وأوضح عدد من النازحين أنهم يلتزمون الصمت حيال هذه الانتهاكات خشية التعرض للطرد من مراكز الإيواء، ما يجعلهم في مواجهة خيار صعب بين المطالبة بحقوقهم وفقدان المأوى.
وأشار النازحون إلى أن اللافت في الأمر هو أن الجهات المشرفة على هذه المدارس تنتمي إلى البيئة الحزبية نفسها التي ينتمي إليها معظم المقيمين فيها، الأمر الذي زاد من وقع هذه التجاوزات عليهم.
وبحسب شهادات متطابقة، فقد شملت التجاوزات جوانب إنسانية وأخلاقية ومالية، إضافة إلى ممارسات ذات طابع ديني، مؤكدين أنهم وثقوا عدداً منها، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي وضمان حماية النازحين وصون كرامتهم.
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