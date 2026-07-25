Tayyar Article
عضو مجلس الرئاسة اليمني سلطان العرادة في اجتماع مع وزير الدفاع وقائد التحالف في مأرب: جاهزون لمعركة مصيرية
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25 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :16
الرئيس جوزاف عون يلتقي البطريرك الراعي والسفير البابوي باولو بورجيا بحضور بطريرك سريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان قبيل بدء مراسم تطويب البطريرك الياس الحويك في الديمان
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