Tayyar Article
التلفزيون السوري: وفاة 19 شخصًا وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور
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25 July 2026
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50 mins ago
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source: tayyar.org
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