نجم كتيلي: تطويب الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن
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25 July 2026
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58 mins ago
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source: tayyar.org
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كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي:
إعلان تطويب البطريرك الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن.
لم يكتفِ الحويّك بأن يحلم بلبنان، بل ساهم في تثبيت قيام دولته، مؤمنًا بأن العيش المشترك والحرية والشراكة هي أساس استمراره.
في زمن يحتاج فيه لبنان إلى استعادة ثقته بنفسه، تبقى سيرته دعوةً للتمسّك بالدولة، وصون الوحدة، والإيمان بأن الأوطان تُبنى بالرؤية والإرادة.
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