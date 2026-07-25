كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي:

‏إعلان تطويب البطريرك الياس الحويّك تكريم لرجلٍ جمع بين الإيمان والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الوطن.

‏ لم يكتفِ الحويّك بأن يحلم بلبنان، بل ساهم في تثبيت قيام دولته، مؤمنًا بأن العيش المشترك والحرية والشراكة هي أساس استمراره.

‏في زمن يحتاج فيه لبنان إلى استعادة ثقته بنفسه، تبقى سيرته دعوةً للتمسّك بالدولة، وصون الوحدة، والإيمان بأن الأوطان تُبنى بالرؤية والإرادة.