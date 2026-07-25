كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا: "الكل يعلم والكل اعترف ،بوقت من الأوقات، ان خطة الكهرباء عُرقلت سياسيا ولعقود ، لذا لاداعي للهروب الى الامام ولإلقاء تهم لم يعد يصدقها احد … المطلوب الجرأة بالاعتراف أن من يعرقل الكهرباء مافيات محمية من الدولة العميقة تجني ثروات طائلة من الفيول والمولدات وتوزعها على منتفعين من هنا وهناك!"وختمت: "كفى متاجرة بملف وعدتم بحله بشهور ولم تفلحوا حتى الان…"