يدعوكم تجمع أصحاب المولدات الخاصة وجميع المواطنين المتضررين إلى المشاركة في اعتصام سلمي أمام وزارة الطاقة والمياه، وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 28/07/2026، رفضًا للسياسات المعتمدة في قطاع الطاقة والمحروقات، ولمطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة تضع حدًا للأزمات المتفاقمة.وتأتي هذه الدعوة للأسباب التالية:- رفض سياسة وزارة الطاقة في آلية تسعير المحروقات، والمطالبة بإصدار الجدول الرسمي المعتمد لاحتساب أسعار البنزين والمازوت بصورة أسبوعية، بما يضمن الشفافية والعدالة، إذ ترتفع الأسعار بشكل سريع مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، في حين يتأخر أو يُماطل في خفضها عند تراجع الأسعار العالمية.- الاحتجاج على احتكار مادة المازوت وبيعها في السوق السوداء، في ظل ضعف الرقابة من قبل وزارة الإقتصاد، الأمر الذي يضطر أصحاب المولدات إلى شرائها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي بأكثر من 40%، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة نتيجة تقاضيهم تعرفة الكيلوواط وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، والتي نعتبرها غير منصفة حتى في الظروف الطبيعية.- استنكار التراجع المستمر في أداء مؤسسة كهرباء لبنان، واقتصار التغذية الكهربائية في العديد من المناطق على نحو ساعتين يوميًا، وصولًا إلى انقطاعها بشكل شبه كامل في مناطق أخرى، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطنين وأصحاب المؤسسات.وعليه، نطالب وزارة الطاقة والمياه والجهات المختصة بما يلي:1. اعتماد آلية شفافة وواضحة لتسعير المحروقات ونشر جداول الاحتساب بصورة دورية.2. اتخاذ إجراءات حازمة لمنع احتكار مادة المازوت وضبط بيعها خارج السعر الرسمي، وإلزام الشركات والتجار بتأمينها وفق الأصول.3. إعادة النظر في آلية احتساب تعرفة الكيلوواط بما يراعي الكلفة الفعلية لتشغيل المولدات.4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين التغذية الكهربائية وإعادة التيار إلى المنازل والمؤسسات بشكل منتظم.إن مشاركتكم في هذا الاعتصام السلمي هي رسالة حضارية للمطالبة بحقوق المواطنين وأصحاب المولدات، والدفع نحو حلول عملية تحفظ المصلحة العامة.الزمان: الثلاثاء 28/07/2026 الساعة: 11:00 amالمكان: أمام وزارة الطاقة والمياهمعًا من أجل العدالة والشفافية وتأمين الكهرباء والمحروقات للمواطنين.