أمطارٌ في تمّوز... استعدّوا!
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25 July 2026
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54 mins ago
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source: tayyar.org
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع إنخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة، يتحول مساء الى قليل الغيوم.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان خلال اليومين القادمين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي منخفض الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من مساء اليوم حتى بعد ظهر يوم غد الأحد يترافق ذلك نشاط بسرعة الرياح وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يخفف من الشعور بالحر.
من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع بداية الاسبوع المقبل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
- الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل فيخف معها الشعور بالحر، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتنشط الرياح، فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليل السبت/الأحد خاصة في المناطق الشمالية.
- الأحد: غائم جزئيا مع إنخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة، يتحول مساء الى قليل الغيوم.
الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع عودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها.
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20 و50 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ على الجبال إعتبارا من بعد الظهر بسبب تشكل الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 بالمئة.
- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 29°م.
- الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:44 ساعة غروب الشمس: 19:44
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