Tayyar Article
التحكم المروري: تعطّل شاحنة على الطريق الدولية في محلة كواع عاريا صعودًا وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
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25 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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