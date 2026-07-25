Tayyar Article
المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: الاتحاد الأوروبي يتخوف على حقوق الإنسان فيما يلتزم الصمت حيال الجرائم ضد إيران
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25 July 2026
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26 mins ago
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source: tayyar.org
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ترامب يتوعد بـ"عقاب عسكري كبير".. وغموض يكتنف التهدئة!
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25 July 2026
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25 July 2026
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25 July 2026
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هل تصعّد إسرائيل في لبنان؟
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25 July 2026
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هل يزور برّي قصر بعبدا؟
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25 July 2026
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قائد منطقة العمليات المركزية الأميركية إلى بيروت قريبًا
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25 July 2026