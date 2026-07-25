مصادر متابعة للتطورات الجنوبية تستبعد أي تصعيد ميداني من قبل الاسرائيليين في الوقت الحاضر بعد أن اصبح الملف اللبناني تحت الاشراف الاميركي المباشر، ولا يمكن للأميركيين السماح لإسرائيل بعرقلة الاتفاقات الحالية في ظل دعمهم لحكم الرئيس عون وتسهيل كل خطواته وهذا ما سيطرحه ترامب مع نتنياهو الاثنين بعد أن وعد الرئيس عون بممارسة الضغوط على نتنياهو لوقف خروقاته، بحسب ما جاء في