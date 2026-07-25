تتوقع أوساط سياسية بحسب “الأنباء الالكترونية”، أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري قصر بعبدا بعد الاتصال الذي أجراه برئيس الجمهورية، إلا أن هذه الخطوة تبقى مرتبطة بمدى حصول تقدم ميداني ملموس على صعيد الانسحاب الإسرائيلي وتوسيع نطاق المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، بما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة في الجنوب.