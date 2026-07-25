هل يزور برّي قصر بعبدا؟
-
25 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
تتوقع أوساط سياسية بحسب “الأنباء الالكترونية”، أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري قصر بعبدا بعد الاتصال الذي أجراه برئيس الجمهورية، إلا أن هذه الخطوة تبقى مرتبطة بمدى حصول تقدم ميداني ملموس على صعيد الانسحاب الإسرائيلي وتوسيع نطاق المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، بما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة في الجنوب.
-
Just in
-
10 :10
وديع عقل لصدي والقوات: هيدي نتيجة الكذب وبيع الأوهام للناس! تتمة
-
10 :09
بدء دخول الدفعة الأولى من أهالي زوطر الغربية إلى البلدة لليوم الثاني برفقة الجيش اللبناني
-
10 :02
"رويترز" عن مصادر: نظام دفاع جوي يوناني في السعودية اعترض صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن
-
09 :58
واشنطن وطهران على حافة المواجهة الكبرى؟ تتمة
-
09 :51
موسم الأعراس انتهى قبل أن يبدأ: خسـائر بمئات ملايين الدولارات (الأخبار) تتمة
-
09 :47
المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: الاتحاد الأوروبي يتخوف على حقوق الإنسان فيما يلتزم الصمت حيال الجرائم ضد إيران
-
-
Other stories
-
-
-
قائد منطقة العمليات المركزية الأميركية إلى بيروت قريبًا
-
هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ صباحًا!
-
«الأخبار»: مساعٍ سعودية للدفع باتجاه إدراج الحريري على لوائح العقوبات الأميركية
-
"بتغلى وما بترخص"... السلع تواكب المحروقات في رحلة الصعود!
-
الانسحاب الإسرائيلي يكشف الخراب في المنطقة التجريبية
-
مصادر نيابية من ثنائي أمل وحزب الله: ما حصل في زوطر »مسرحية فاضحة»
-
أسرار الصحف ليوم السبت 25 تموز 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - بوساطة مرجع أمني.. دفعة سيارات إسعاف حديثة الى لبنان!
-
باسيل في احتفالية البطريرك الحويك: الخطر اليوم على لبنان هو أن يفقد اللبنانيون ثقتهم بالعيش معاً في دولة واحدة (فيديو)
-
EXCLUSIVE
خاص - أزمة كُبرى في بيروت.. المواطن بين موّجَة نفايات وسلّة ضرائب!
-
EXCLUSIVE
خاص - نصائح غربية وعربية للحــزب.. إحذَروا نتانياهو!
-
Le CPL sur la rencontre Aoun-Trump : Nous réaffirmons notre soutien à la démarche souveraine de l’État et appelons à accélérer le retrait israélien de l’ensemble du Sud
-
FPM on the Aoun–Trump Meeting: We Reaffirm Our Support for the State’s Sovereign Path and Call for Accelerating Israel’s Withdrawal from All of Southern Lebanon
-
EXCLUSIVE
خاص - قانون "الفجوة" مُتعثّر.. نائب تغييري: الودائع ستعود ولكن..
-
EXCLUSIVE
خاص - قضية انفجار المرفأ الى الواجهة.. تحرك لأهالي الضحايا ومخاوف من تداعيات القرار الظني
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ "التجريبية" تنتظر خطوات التنفيذ وجعجع يهرب الى الأمام في ملف "الكهرباء"
-
هل يوجد فرصة لتمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان؟ مسؤول اميركي يكشف
-
احتفال لهيئة قطر في "التيار" تكريماً لنجاحات طلاب جامعيين (بالصور)
-
مصلحة الليطاني: للإسراع في استكمال مشاريع الصرف الصحي في المرج وتمنين التحتا
-
"حزب الله" دان المجزرة في قرية تل جنوب نابلس: الاحتلال ومستوطنوه لن يستطيعوا كسر عزيمة الشعب الفلسطيني
-
-
Just in
-
10 :10
وديع عقل لصدي والقوات: هيدي نتيجة الكذب وبيع الأوهام للناس! تتمة
-
10 :09
بدء دخول الدفعة الأولى من أهالي زوطر الغربية إلى البلدة لليوم الثاني برفقة الجيش اللبناني
-
10 :02
"رويترز" عن مصادر: نظام دفاع جوي يوناني في السعودية اعترض صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن
-
09 :58
واشنطن وطهران على حافة المواجهة الكبرى؟ تتمة
-
09 :51
موسم الأعراس انتهى قبل أن يبدأ: خسـائر بمئات ملايين الدولارات (الأخبار) تتمة
-
09 :47
المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: الاتحاد الأوروبي يتخوف على حقوق الإنسان فيما يلتزم الصمت حيال الجرائم ضد إيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وديع عقل لصدي والقوات: هيدي نتيجة الكذب وبيع الأوهام للناس!
-
-
-
25 July 2026
-
واشنطن وطهران على حافة المواجهة الكبرى؟
-
-
-
25 July 2026
-
موسم الأعراس انتهى قبل أن يبدأ: خسـائر بمئات ملايين الدولارات
-
-
-
25 July 2026
-
واشنطن تشدد شروطها على الشرع بعد رفضه التدخل في لبنان!
-
-
-
25 July 2026
-
قبل الحويّك... رجالٌ مهّدوا للبنان الكبير
-
-
-
25 July 2026
-
نقاشات واشنطن: اتفاق دفاعي يحصّن لبنان مقابل إسرائيل وإيران
-
-
-
25 July 2026
-
هل تصعّد إسرائيل في لبنان؟
-
-
-
25 July 2026
-
قائد منطقة العمليات المركزية الأميركية إلى بيروت قريبًا
-
-
-
25 July 2026
-
هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ صباحًا!
-
-
-
25 July 2026
-
«الأخبار»: مساعٍ سعودية للدفع باتجاه إدراج الحريري على لوائح العقوبات الأميركية
-
-
-
25 July 2026