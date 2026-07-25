هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ صباحًا!
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25 July 2026
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22 mins ago
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source: tayyar.org
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أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل، صف الهوا، وعلى الطريق المؤدية الى بلدة عيناثا. ياتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة وبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الامامية والمنطقة الصفراء.
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