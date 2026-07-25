أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل، صف الهوا، وعلى الطريق المؤدية الى بلدة عيناثا. ياتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة وبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الامامية والمنطقة الصفراء.