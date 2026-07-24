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تفجير اسرائيلي في مجدل زون
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24 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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23 :48
مدفعي بين الدبشة و علي الطاهر
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23 :22
التلفزيون السعودي الرسمي: استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر وتعرضها لأضرار طفيفة في هيكلها
-
23 :06
غارات سعودية تستهدف ميناء الحديدة غربي اليمن
-
22 :58
ترامب:
- إيران قد تستسلم أو تختبئ في منشآت عميقة تحت الأرض
- أعتقد أن إيــران جادة
- إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق لكننا نتحدث معهم ويمكننا التفاوض
- الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في مجال المفاعلات النووية من الجيل الجديد
- لن نُبرم الاتفاق النووي مع السعودية ما لم تنضم المملكة إلى "اتفاقيات أبراهام"
-
22 :52
ترامب يشعر بإحباط متزايد إزاء مسار الحرب ويرغب بزيادة كلفتها على إيران (Bloomberg)
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24 July 2026
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خاص - أزمة كُبرى في بيروت.. المواطن بين موّجَة نفايات وسلّة ضرائب!
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-
24 July 2026
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EXCLUSIVE
خاص - نصائح غربية وعربية للحــزب.. إحذَروا نتانياهو!
-
-
-
24 July 2026
-
Le CPL sur la rencontre Aoun-Trump : Nous réaffirmons notre soutien à la démarche souveraine de l’État et appelons à accélérer le retrait israélien de l’ensemble du Sud
-
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24 July 2026
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FPM on the Aoun–Trump Meeting: We Reaffirm Our Support for the State’s Sovereign Path and Call for Accelerating Israel’s Withdrawal from All of Southern Lebanon
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24 July 2026
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24 July 2026
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خاص - قضية انفجار المرفأ الى الواجهة.. تحرك لأهالي الضحايا ومخاوف من تداعيات القرار الظني
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24 July 2026