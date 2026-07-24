نجحَ مرجع أمني لبناني رفيع بإدخال عشرات سيارات الإسعاف المجهزة بتقنيات ووسائل حديثة الى لبنان هبة من دولة العراق عبر الحدود السورية – العراقية الى الداخل اللبناني.