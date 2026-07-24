حذّرت مصادر وزارية من أزمة نفايات كبيرة في بيروت تلوح في الأفق غداة اقتراب انتهاء عقود التلزيم لرفع ومعالجة النفايات، ما جعل أحد الوزراء المعنيين لدقّ ناقوس الخطر داعياً الحكومة الى إيجاد الأموال اللازمة لتجديد العقود. وتبدي المصادر خشيتها من وضع المواطن من جديد أمام خيارين أحلاهما مرُّ: مواجهة وتحمل موجة جديدة من النفايات في الشوارع أو تحمل عبء سلة رسوم وضرائب جديدة تُدفَع من جيوب المواطنين!.